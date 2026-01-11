Haberler

Kütahya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı çevreyolu Emet ışıklı kavşağında meydana geldi. Kütahya'daki özel bir hastaneden Bursa'ya hasta nakli yapan 43 AAE 411 plakalı ambulans, Emet ışıklı kavşağa geldiği sırada, Tepecik istikametinden çevreyoluna dönmekte olan Hasan Bayram'ın kullandığı 43 HB 051 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hasan Bayram yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan Hasan Bayram'ın Tavşanlı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
