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Kütahya'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

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Kütahya'nın Domaniç, Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Domaniç, Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 22 kahvehane ve kıraathanede 381 kişiye "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çavdarhisar Aslanapa Altıntaş Jandarma Domaniç Kütahya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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