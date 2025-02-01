Kütahya'da Ağaç Kesimi Sırasında Üzerine Ağaç Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanda ağaç kesimi yapan işçi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tokat köyü Köybaşı mevkiindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Salih Kalmaz'ın (59) üzerine kestiği çam ağacı devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kalmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA