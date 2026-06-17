Kütahya'da Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi ile İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) temsilcilerinin katılımıyla afet yönetimi alanında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan "Afet ve Acil Durumlara İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında KSBÜ Rektörlüğünde düzenlenen toplantıda, Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi ile İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Toplantıda ayrıca yıl içerisinde gerçekleştirilecek eğitim, faaliyet ve tatbikatları kapsayan yıllık faaliyet planı da hazırlandı.

Toplantının ardından AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren'e afet ve acil durum çantası hediye ederek iş birliğine katkılarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı