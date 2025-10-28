Kütahya'da 87 Yaşındaki Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor

Kütahya merkeze bağlı Karaağaç köyünde kuşburnu toplamak için ormanlık alana giden 87 yaşındaki kadından haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünde akşam saatlerindekuşburnu toplamak için ormanlık alana giden 87 yaşındaki kadından

Havanın kararmasıyla birlikte kendisine ulaşılamayan Coşkun için köy muhtarı Mehmet Erol öncülüğünde köylüler, jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak gece boyunca yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Muhtar Erol, sabah saat 07.30'da arama çalışmalarının yeniden başlayacağını belirterek, sivil toplum kuruluşları, motosiklet grupları (özellikle off-road ekipleri), 4x4 araç sahipleri ve bölgeyi iyi tanıyan avcıları arama çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

Erol, yaptığı açıklamada, "En büyük sıkıntımız bölgede ayı tehlikesinin bulunması. Rabbim yardımcımız olsun, çok üzgünüz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA