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Kütahya'da gizli bölmeden FETÖ hükümlüsü çıktı

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Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan Yasin K., polis operasyonuyla evdeki gizli bölmede yakalandı.

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 yıldır firari durumda bulunan ve örgüt içerisinde "abi" olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen hükümlünün saklandığı adres, teknik ve fiziki takip sonucunda belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları detaylı aramada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit etti.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizli bölme açılarak içeride saklanan Yasin K. yakalandı. Şüphelinin, yakalanmamak amacıyla ev içerisinde oluşturulan gizli alanda uzun süre gizlendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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