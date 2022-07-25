Kütahya'da 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı - Haberler

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Kütahya'da 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çelik, yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşlar, geceyi araçlarının içerisinde geçiriyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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