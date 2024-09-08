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Kütahya'da 3 yıl 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kütahya'da hakkında 3 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis uygulamasında yakalandı. Şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da 3 yıl 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da hakkında 3 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis uygulamasında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından Fuat Paşa Mahallesi, Sanayi sitesi içerisinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, A.T isimli şahsın yapılan UYAP sorgusunda,

Çeşitli suçlardan toplam 3 Yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Kütahya Polis

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