Kütahya'da 3 Ayrı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Kütahya'da 3 Ayrı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
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Kütahya'da gerçekleşen 3 ayrı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü kazaların dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Can kaybı yaşanmayan kazalarda motosikletler ile otomobiller çarpıştı.

Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü. Görüntülerde, Yenidoğan, Fatih ve Gaybi Efendi mahallelerinde meydana gelen kazalarda motosikletler, seyir halindeki otomobillerde çarpıyor. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken, kazaların en çok dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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