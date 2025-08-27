Kütahya'da 3,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da 3,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen operasyonda polis ekipleri 3,5 kilo kokain ele geçirirken, uyuşturucu madde getiren iki şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3,5 kilo kokain ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza attı. Kütahya'ya uyuşturucu madde getirdiği ve birbirleriyle koordineli hareket ettiği tespit edilen iki araç takibe alındı. Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 3 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu

Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi

Cezaevine böyle gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.