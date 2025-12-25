Haberler

Bu kez yemekten değil! 23 minik öğrenci hastanelik oldu

Güncelleme:
Kütahya'daki bir ortaokulda, yedikleri çikolatadan dolayı mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 23 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak şüpheli ürünlerden numune alındı.

Kütahya'da 23 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

Ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

23 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
