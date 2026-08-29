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Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Ton 716 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Ton 716 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Kütahya'da polis ekiplerinin 2 araca düzenlediği operasyonda 41 çuvalda 1 ton 716 kilogram kıyılmış tütün ve 10 paket kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 araca operasyon düzenlendi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda araçlarda yapılan aramalarda; 1 ton 716 kilogram kıyılmış tütün (41 çuval) ile 10 paket kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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