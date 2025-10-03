Haberler

Kütahya'da 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da jandarma ekipleri, hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U. isimli şahsı yakalayarak tutukladı.

Kütahya'da hakkında 11 Yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U. (34) isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri

Kerem'den maç sonu bomba itiraflar: Beni Fenerbahçe'ye o ikna etti
Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bu mesleği yapanlar dikkat! Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.