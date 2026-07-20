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Kütahya'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kütahya'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan aranıyordu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü Altıntaş ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saklandığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların istihbarata dayalı olarak, teknolojik imkanlardan azami ölçüde faydalanılarak ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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