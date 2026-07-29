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Kütahya Altıntaş’taki arazi yangını kontrol altına alındı

Kütahya Altıntaş’taki arazi yangını kontrol altına alındı
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Beşkarış köyü Kırka Deresi mevkisinde çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde 10 arazöz, 6 su tankeri, 6 pikap, 6 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 4 kepçe ve 1 helikopterle müdahale edildi. Çalışmalara ayrıca AFAD ekibi, 66 orman personeli, 21 itfaiye personeli, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 6 asayiş timi ile 1 trafik timi ve yaklaşık 35 vatandaş destek verdi.

Yangında yaklaşık 150 dekar biçilmiş ve balyalanmış tarım arazisi, 30 dekar ekili buğday tarlası ile 2 hektarlık meşe ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaymakamlık açıklamasında, yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması sürecinde görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sahada fedakarca çalışan personele ve destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.

Bu arada Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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