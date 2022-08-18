Kütahya 3. sayfa haberleri... Tavşanlı'da trafik denetimleri 3. Sayfa Haberleri Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik denetimleri gerçekleşti ve araçta bulunanların emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik denetimleri gerçekleşti ve araçta bulunanların emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Tavşanlı ilçesinde, şehir içi trafik polis ekipleri tarafından evrak denetimi ve emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Trafik kazalarının minimize edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için şehir içi trafik ekipleri, şehir genelinde denetim yapıyor. Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde sürücüleri tek tek durduran polis, araçta bulunanları yolculuk sırasında emniyet kemeri takmalarını hatırlattı. Sürücülere çeşitli uyarılarda bulunan ekiplerin, trafik güvenliği için bu tür uygulamaların sıklıkla devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya 3. sayfa haberleri... Tavşanlı'da trafik denetimleri - Haberler

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