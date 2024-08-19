Kuşun Sebep Olduğu Yangın Tavşanlı'da Söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde elektrik direğindeki kablolara temas eden kuşun sebep olduğu yangın söndürüldü.

Bir kuşun elektrik direğine konarak elektrik çarpması sonucu alev alan kuru otlar yanmaya başladı. Olay yerine hemen müdahale eden köy halkı, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Köyde bulunan su tankeriyle yangına müdahale edilirken, mezarlık yanındaki yangının başka bir araziye sıçramadan önlendi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 50 metrekare alan yandığı bilgisi edinildi. - KÜTAHYA