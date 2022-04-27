Kuşadası sahilinde erkek cansız bedeni bulundu

Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu.

KAÇAK GÖÇMEN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.