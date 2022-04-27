Kuşadası sahilinde erkek cansız bedeni bulundu - Haberler

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Kuşadası sahilinde erkek cansız bedeni bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'ın Kuşadası sahilinde bir erkek cansız bedeni bulundu. Kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılan cansız bedenin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken lastik botun batması sonucu boğulan bir Suriyeli göçmene ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu.

Kuşadası sahilinde erkek cansız bedeni bulundu

KAÇAK GÖÇMEN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - 3. Sayfa

Yunanistan, Suriyeli, Kuşadası, 3. Sayfa, Haberler

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