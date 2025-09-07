Haberler

Kuşadası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kuşadası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki hafriyat ve moloz döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'nde bulunan hafriyat ve moloz döküm alanında bugün saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan 2 saatlik müdahalesiyle makilik ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
