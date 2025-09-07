Kuşadası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve moloz döküm alanında yangın çıktı. Yangın, alanın hemen yanında bulunan makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'nde bulunan hafriyat ve moloz döküm alanında bugün saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan 2 saatlik müdahalesiyle makilik ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN