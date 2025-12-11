Kuşadası'nda yaya geçidi denetiminde 81 sürücüye ceza

- Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaya geçitlerinde sürücülere yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan 81 sürücüye toplam 203 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya güvenliğini arttırmak amacıyla Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde yaya geçidi uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yaya geçidinde motosiklet kullanmak, kask takmamak, cep telefonu ile konuşmak, muayenesiz araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerini ihlal eden toplam 81 sürücüye 203 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sürücülerin özellikle yaya geçitlerinde daha duyarlı davranmaları gerektiğini vurgulayarak, trafik kurallarına uymanın hem kendi güvenlikleri hem de yayaların can güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtirken, kontrollerin sık sık yapılacağını ifade etti. - AYDIN