Haberler

Kuşadası'nda yaya geçidi denetiminde 81 sürücüye ceza

Kuşadası'nda yaya geçidi denetiminde 81 sürücüye ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda yapılan yaya geçidi denetimlerinde 81 sürücüye toplam 203 bin 497 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, yaya güvenliğinin artırılması için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

- Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaya geçitlerinde sürücülere yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan 81 sürücüye toplam 203 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya güvenliğini arttırmak amacıyla Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde yaya geçidi uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yaya geçidinde motosiklet kullanmak, kask takmamak, cep telefonu ile konuşmak, muayenesiz araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerini ihlal eden toplam 81 sürücüye 203 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sürücülerin özellikle yaya geçitlerinde daha duyarlı davranmaları gerektiğini vurgulayarak, trafik kurallarına uymanın hem kendi güvenlikleri hem de yayaların can güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtirken, kontrollerin sık sık yapılacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
title