Kuşadası'nda Yasak Bölgeye Giriş Yapan Üç Kişi Yakalandı

Kuşadası'nda Yasak Bölgeye Giriş Yapan Üç Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasak bir bölgeye Zodyak bot ile giriş yapan üç şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve toplamda 8 bin 859 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde girişe yasak olan bölgeye Zodyak bot ile gelen 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Sazlık mevkiinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyı şeridinde göçmen kaçakçılığında kullanabileceği değerlendirilen bir adet botun olduğu bildirildi. Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ihbar üzerine bölgede yapılan arama ve araştırma sonucu Milli Parklar ve Orman statüsünde olup girişi yasak olan bölgeye Türk vatandaşları K.A., F.A. ve D.C.S. isimli şahısların zodyak bot ile geldikleri tespit edilerek yakalandı. Şahıslara kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere 8 bin 859 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.