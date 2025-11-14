Haberler

Kuşadası'nda Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonunda, Kuşadası'nda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda çeşitli yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma İHA unsurları ve İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası Güzelçamlı Milli Parklar bölgesinden Yunanistan'a geçme hazırlığındaki göçmenler, geldikleri gezi teknesinden denize atlayıp kıyıya çıktıktan sonra yasaklı bölgede ilerlerken ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Operasyonda düzensiz göçmenlerle birlikte şişme bot, kürekler, 5 adet can yeleği ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

