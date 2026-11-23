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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hacıfeyzullah ve Karaova mahallelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. (48) ve V.P. (36) isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı