Kuşadası'nda Trafik Kazasının Ardından Baba Hayatına Son Verdi

Kuşadası'nda Trafik Kazasının Ardından Baba Hayatına Son Verdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, evinde ölü bulundu. İlk izlenimlere göre intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir yıl önce 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, evinde ölü olarak bulundu.

21 Haziran 2024 tarihinde, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Mehmet Batu Ö.'ye (13) bir motosiklet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Batu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay, Kuşadası halkını derin yasa boğmuştu. Kazadan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Mehmet Batu'nun babası Murat Ö., sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre Murat Ö.'nün silahla hayatına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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