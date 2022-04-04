Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası-Söke karayolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.A. yönetimindeki 16 AOS 774 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Ş.E. idaresindeki 09 BZ 171 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Ö.F.A. ve yolcu konumundaki M.E. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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