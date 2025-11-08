Kuşadası'nda Sürüklenen Lastik Bottaki 8 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik ekipleri, gece 02.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler fiber karinalı lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN