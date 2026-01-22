Haberler

Kuşadası 30 dakikada yağışa teslim oldu, araçlar sele kapıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve sokakların sel sularıyla dolmasına neden oldu. 30 dakikanın ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde sel baskınları yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, birçok araç suya kapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, sokaklarda araçlar sel sularına kapıldı.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, derelerde de taşkınlar meydana geldi. Kuşadası ilçesinde de etkili olan 30 dakikalık sağanak yağış sonrasında Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri sele teslim oldu. Islah edilmeyen derelerin taşması sonucunda cadde ve sokaklarda sel baskını yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı baskında bazı araçlar ise sele kapıldı. Karayolları sorumluluğundaki Söke-Kuşadası çevre yolu ile garaj kavşağında da sel meydana geldi. Yollar araç trafiğine kapatılırken, sel sebebiyle sürüklenen araçlar ise vatandaşların kameralarına anbean yansıdı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
