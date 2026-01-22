Kuşadası 30 dakikada yağışa teslim oldu, araçlar sele kapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, sokaklarda araçlar sel sularına kapıldı.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, derelerde de taşkınlar meydana geldi. Kuşadası ilçesinde de etkili olan 30 dakikalık sağanak yağış sonrasında Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri sele teslim oldu. Islah edilmeyen derelerin taşması sonucunda cadde ve sokaklarda sel baskını yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı baskında bazı araçlar ise sele kapıldı. Karayolları sorumluluğundaki Söke-Kuşadası çevre yolu ile garaj kavşağında da sel meydana geldi. Yollar araç trafiğine kapatılırken, sel sebebiyle sürüklenen araçlar ise vatandaşların kameralarına anbean yansıdı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. - AYDIN