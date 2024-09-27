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Kuşadası'nda Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen otizmli 28 yaşındaki Yaşar Efeoğlu, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin çarptığı yaya ola yerinde hayatını kaybetti, feci kaza kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki otizmli şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Davutlar-Güzelçamlı yolunun 2'nci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet D. yönetimindeki 16 AUP 107 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Yaşar Efeoğlu'na çarptı. Efeoğlu, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otizmli olduğu belirtilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri muhtemel bir başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeride indirdi. Yaşar Efeoğlu'nun cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre; Yaşar Efeoğlu'nun akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçmek istediği görülüyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan Ahmet D. Yönetimindeki 16 AUP 107 plakalı kamyonet hızla Efeoğlu'na çarpıyor.

Gözaltına alınan sürücü Ahmet D.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası'nda Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - 3.Sayfa

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