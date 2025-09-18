Kuşadası'nda Otomobil Yangını: Araç Kullanılmaz Hale Geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir otomobil motor kısmından alev alarak tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve aracın patlamasına sebep oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Soğucak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ç.'nin kullandığı 06 DS 8496 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığında birden durdu. Araç, sürücüsü tarafından tekrar çalıştırıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında otomobilde patlama oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN