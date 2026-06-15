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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak bankete çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece Kuşadası-Selçuk Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası istikametine seyir halinde olan 09 ATM 984 plakalı motosikletin sürücüsü Volkan Akar, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan bankete çarptıktan sonra otluk alana savruldu.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Volkan Akar ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Kerim Öztürk ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra Volkan Akar ve Kerim Öztürk'ü ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Volkan Akar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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