Sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki iki kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde 2 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-87) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar, özel tekne ile birlikte Güzelçamlı Balıkçı Barınağı'na intikal ettirildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı