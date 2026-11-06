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Kuşadası'nda mobil radarın tespit ettiği lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Kuşadası'nda mobil radarın tespit ettiği lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın lastik botta tespit ettiği biri çocuk olan 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen biri çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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