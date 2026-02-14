Kuşadası'nda kuyumcu soygununa 'kepenk' engeli

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya yönelik soygun girişimi, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde engellendi.

Olay, Camikebir Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanı sahibi C.Ö.'nün cep telefonuna işyerine ait alarm sistemi uyarısı geldi. Bunun üzerine hızla iş yerine giden C.Ö., kepengin açık olduğunu ve içeride bir kişinin bulunduğunu fark etti. Durumu fark ettirmemek için temkinli davranan iş yeri sahibi, otomatik kepengi kapatarak şüpheliyi içeride mahsur bıraktı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kepengi açtıklarında elinde çuval bulunan bir şahısla karşılaştı. Gözaltına alınan şüphelinin M.R. olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin iş yerine girebilmek için alarm kutusunu söktüğü, 7 ayrı kilidi kestiği ve kapıyı kırarak içeri girdiği tespit edildi. İşyerindeki altınları alamadan suçüstü yakalanan şüpheli, emniyete götürülürken, ifadesinin alınmasının ardından hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN