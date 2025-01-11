Kuşadası'nda Kardeşi Tarafından Bulunan Adam Ölü Bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 36 yaşındaki Hasan Ayan, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs, kardeşi tarafından yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, dün gece Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ayan'dan (36) bir süredir haber alamayan kardeşi U.A., abisinin yaşadığı eve gitti. Kapıdan içeri giren U.A., abisini merdiven boşluğunda asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Ayan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN