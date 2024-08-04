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Kuşadası'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıların 300 gündür devam etmesi nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Kuşadası Filistin Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, kalabalık İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıların 300 gündür devam etmesi nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kuşadası Filistin Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, Kısmet Otel Kavşağı'nda toplanan kalabalık, sahil bandı üzerinden İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlar, 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Katil İsrail, işbirlikçi Amerika', 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları attı. Korteje katılanlar, üzerinde 'Gazze katliamının 300. günü', 'Kahrolsun İsrail', 'Özgür Filistin' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Protesto yürüyüşü, meydanda yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Cem Filistin Kuşadası İsrail Aydın Gazze Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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