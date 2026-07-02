Ortağını silahla vurdu: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ortağı tarafından silahla vurulan 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş hayatını kaybetti.

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta sabaha karşı 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle M.E.B. (26) işletme ortağı Abdulkadir Ataş'a (27) silahla ateş etti. Sol koltuk altından yaralanan Abdulkadir Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.E.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı