Kuşadası'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kuşadası'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile transit araç kafa kafaya çarpıştı. Kuşadası'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile transit araç kafa kafaya çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kazada otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuşadası-Aydın yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onay'ın idaresindeki 09 AAD 141 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 20 VF 100 plakalı transit araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulanan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Onay sıkıştığı ön koltuktan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Tragger Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler

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