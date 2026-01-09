Haberler

Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev, işyeri ve araç hırsızlığına karıştığı tespit edilen şüpheli İ.Ö. yakalanarak tutuklandı. Emniyet, suç önleme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev, işyeri ve araç hırsızlığına karıştığı tespit edilen bir şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde suçun önlenmesi, faillerin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 6 evden hırsızlık, 3 işyeri ve kurumdan hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı ile 1 oto hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi