Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Hastaneden Taburcu Olan Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki gün üst üste hastaneye giden ve reçete yazılarak evine gönderilen 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı olayı şüpheli buldu ve soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre iki gün üst üste karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve reçete yazılarak evine gönderilen 23 yaşındaki genç, hastaneden geldiği günün sabahında hayatını kaybetti. İlçeyi yasa boğan ölüm olayını şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na arkadaşlarının ve akrabalarının yanına gelen 23 yaşındaki Murat Sezer, 16 Ocak Salı günü ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne gitti. İddiaya göre, tansiyonu ve şekeri ölçülen Sezer'e reçete yazılıp gönderildi. İlaçlarını alan sezer bir gün sonra ağrılarının geçmemesi üzerine tekrar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne gitti. Yanında bir arkadaşı ile saat 21.00 sıralarında Acil Servise tekrar giden Sezer, ishalinin geçtiğini fakat göğüs ve mide ağrısının devam ettiğini belirtti. Elektrokardiyografisi (EKG) çekilen gence başka ilaçlar yazıldı. Eczaneden ilaçlarını alan Murat Sezer, arkadaşı ile birlikte evine gidip ilaçlarını içti. Arkadaşı sabah kalktığında Sezer'i hareketsiz bir biçimde yattığını fark etti ve telefon ile 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Murat Sezer'in kaldığı eve gelen acil sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcı, ölümü şüpheli bularak otopsiye gönderdi. İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan genç, İstanbul'da toprağa verildi.

"Ölümünün üzerindeki bütün şüphelerin ortadan kalkmasını istiyoruz"

Hayatını kaybeden Sezer'in ailesinin avukatı Mehmet Kürşat Yılmaz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Murat Sezer 23 yaşında spor kimliği olan sağlıklı bir bireydi. 16 Ocak Salı günü arkadaşı ile birlikte Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne geliyor, mide enfeksiyonu geçirme şüphesi ile birtakım mide ilaçları verilerek gönderiliyor. Daha sonra 17 Ocak Çarşamba günü tekrar hastaneye geliyor ve ağrılarının geçmediğini beyan ediyor. Doktorlar serum takmak istiyorlar fakat rahmetli müvekkilim serumun içinde bulunan Avil diye bir maddeye alerjisi olduğunu söylüyor. Doktorlar da müvekkilime içinde herhangi bir alerji maddesinin olmadığını söyleyerek serum bağlıyorlar. Serum bittikten sonra EKG'si çektiriliyor ve müşahede altında tutulmasına gerek olmadığını söyleyerek başka bir ilaç reçete edilerek müvekkilim evine gönderiliyor. Müvekkilim gerekli ilaçlarını aldıktan sonra sabaha karşı istirahat halindeyken vefat ediyor. Biz kimseyi yargılamak istemiyoruz, fakat teşhisinde veya müdahalesinde herhangi bir yanlışlık varsa tespit edilmesini talep ediyoruz. Epikriz raporları bize ulaşmadı. Müvekkilimin genç ve sağlıklı bir birey olmasından dolayı otopsi talep ettik. Otopsi yapıldı ve raporu bekliyoruz. Ölümün üzerindeki bütün şüphelerin ortadan kalkması için Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli şikayetlerimizi yapacağız" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Kuşadası Aydın Soruşturma Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title