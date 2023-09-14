Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından 44 düzensiz göçmen yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, toplamda 14 ve 30 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Kuşadası'nda düzensiz göçmenler polise yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 44 düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında Kuştur mevkiinde düzensiz göçmenler olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri söz konusu yerde 9'u erkek, 1'i kadın 4'ü çocuk olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede kontrollerine devam eden ekipler aynı mevkide saat 07.30'da da 20'si erkek, 6'ı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplamda 30 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Her iki olayda yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen gerekli işlemleri için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.