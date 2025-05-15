Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Tekne Kiralamaya Çalışırken Yakalandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Tekne Kiralamaya Çalışırken Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı başarılı operasyon sonucunda sahte kimlikle tekne kiralamaya çalışan düzensiz göçmen yakalandı. Olayın detayları ve yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) ekipleri ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışması sonucu sahte kimlikle tekne kiralamaya çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki şüpheli şahsın bölgede tekne kiralama amacıyla araştırma yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şahıslar, B.C. ve Y.C. adına düzenlenmiş Türk vatandaşlarına ait kimlikleri ibraz etti. Yapılan detaylı inceleme ve mülakat sonucunda Y.C., arkadaşı B.C.'nin kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak amacıyla teknede organizasyon planladıkları ve 2022 yılında Türkiye'de oturum izni sona eren A.Y.E.V. isimli düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Gerçek kimliği tespit edilen A.Y.E.V. gerekli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele (GÖKSEM) ekiplerine teslim edilirken, Şahsa ayrıca 32.864 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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