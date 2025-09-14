Haberler

Kuşadası'nda Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık suçundan 55 yıl hapis cezası bulunan ve 17 ayrı dosyadan aranan S.A., polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 ayrı dosyadan aranan S.A., Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Davutlar'da gerçekleştirilen başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A., cezaevine gönderildi. Kuşadası'nda huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları, vatandaşların da takdirini topladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

Aracından dinleme cihazı çıktı, gizleyen isimse en yakındaki lider
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı

Bir canı kurtarmak isterken araba çarptı! Sonra ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.