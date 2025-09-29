Kuşadası'nda Balkonundan Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 yaşındaki Ayça Ala, üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, İkiçeşmelik Mahallesi Kirazlı yolunda bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Ayça Ala'nın üçüncü kattan yere düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 30 yaşındaki genç kadının psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve ilaç kullandığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi ve incelemenin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN