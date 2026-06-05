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Aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı

Aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.T., saklandığı adreste polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan B.T. isimli şahıs, Kuşadası ilçesinde saklanmış olduğu adreste yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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