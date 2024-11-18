Kuşadası'nda 22 Yıllık Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 22 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hırsızlık ve Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet suçlarından toplam 22 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahsı fiziki takibe alan ekipler, şahsı İkiçeşmelik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan zanlı emniyetteki yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN