Kuşadası'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, lastik botu durdurarak içerisinde bulunan 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. - AYDIN