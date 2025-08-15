Kuşadası'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yapılan operasyon sonucunda, Yunanistan'a geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla denizde tespit ettikleri göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, lastik botu durdurarak içerisinde bulunan 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
