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Kuşadası'nda 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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