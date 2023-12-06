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Kuşadası-Davutlar Yolu Sağanak Yağış Sonrası Göle Döndü

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Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollar göle döndü. Kısa süreli sağanak yağış sonucunda bile yolların geldiği durum, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollar göle döndü. Yıllardır uyarılmasına rağmen bir türlü çözüm bulunamayan Karayoları sorumluluğundaki Kuşadası-Davutlar yolunda yağış sonrası manzara yine değişmedi. Kısa süreli sağanak yağış sonucunda bile yolların geldiği durum, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren kısa süreli sağanak yağışın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde yer alan Kuşadası-Davutlar yolu ve Davutlar Kavşağı sular altında kaldı. Vatandaşlar kısa süreli yağışta bile aynı görüntülerin yaşanmasına tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuşadası Ulaşım Çevre Hava Durumu 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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