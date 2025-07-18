Kuşadası Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz gün sabaha karşı Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi ve botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalanarak, sahil güvenlik gemisine alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlere gerekli sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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