Kuşadası Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botta mahsur kalan 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı ve güvenli bir bölgeye taşındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta mahsur kalan 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre, alınan ihbar üzerine derhal harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909 ve KB-87), Ege'nin ortasında dalgalarla boğuşan botta aralarında 3 çocuğun da bulunduğu göçmenleri kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Kurtarılan düzensiz göçmenler ilk sağlık kontrolleri yapılmalarının ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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